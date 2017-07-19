В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Индии в рамках ШОС

ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. 18 июля внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент директор департамента Министерства иностранных дел Республики Индия, национальный координатор Индии по вопросам Шанхайской организации сот рудничества Мадхумита Хазарика Бхагат.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития взаимодействия в рамках ШОС между Узбекистаном и Индией, недавно вступившей в полноправные члены организации.

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