В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Индии в рамках ШОС

В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Индии в рамках ШОС19.07.2017 10:18
ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. 18 июля внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент директор департамента Министерства иностранных дел Республики Индия, национальный координатор Индии по вопросам Шанхайской организации сот рудничества Мадхумита Хазарика Бхагат.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития взаимодействия в рамках ШОС между Узбекистаном и Индией, недавно вступившей в полноправные члены организации.
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