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В Узбекистане будет реформирована налоговая система
19.07.2017 11:24

ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. 18 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей".

Документ гласит:

"В стране сформирована налоговая система, обеспечивающая последовательное снижение налогового бремени и формирование благоприятного климата для развития предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций.

Вместе с тем имеются определенные проблемы в сфере налогового администрирования, в том числе сбора налогов и других обязательных платежей, расширения налогооблагаемой базы и повышения правовой культуры налогоплательщиков, что негативно сказывается на обеспечении устойчивых источников финансирования программ социально-экономического развития страны, в числе которых:

во-первых, состояние внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность налоговых органов не обеспечивает прозрачность налогового администрирования, эффективность контроля и взаимодействия с заинтересованными министерствами и ведомствами в вопросах налогообложения, а также доступ к государственным услугам.

Не организована активная работа по повышению заинтересованности налогоплательщиков, прежде всего субъектов предпринимательства, в использовании "персонального кабинета налогоплательщика", призванного обеспечить бесконтактное обслуживание налогоплательщиков;

во-вторых, организационно-штатная структура налоговых органов не позволяет мобилизовать имеющиеся ресурсы для обеспечения полного охвата объектов налогообложения и расширения налогооблагаемой базы, а также своевременного сбора налогов и других обязательных платежей;

в-третьих, требует совершенствования деятельность по анализу состояния и тенденций развития налоговых правоотношений, выработке среднесрочных и перспективных направлений налоговой политики, исследованию актуальных проблем налогообложения, а также осуществлению достоверного прогнозирования налоговых поступлений в бюджет;

в-четвертых, несовершенство механизмов организации налогового контроля, в том числе определения объектов налоговых проверок без необходимого анализа, снижают эффективность выявления и ранней профилактики налоговых правонарушений;

в-пятых, не используются на должном уровне возможности института досудебного урегулирования налоговых споров – налоговой апелляции, что приводит к увеличению числа обращений налогоплательщиков в судебные органы;

в-шестых, сложная система налогообложения и недостаточная унификация налогов со схожей налогооблагаемой базой, нестабильность налогового законодательства не способствуют полному выполнению налогоплательщиками своих налоговых обязательств;

в-седьмых, отсутствие механизмов внешнего контроля за деятельностью налоговых органов по обеспечению полноты поступлений в Государственный бюджет не способствует расширению налогооблагаемой базы, повышению собираемости налогов и учету налогоплательщиков;

в-восьмых, требует совершенствования работа, особенно на местах, по повышению правовой культуры налогоплательщиков, направленная на обеспечение добровольного исполнения ими своего конституционного долга по уплате налогов;

в-девятых, отсутствие должной эффективности налогового контроля за деятельностью рынков и торговых комплексов не обеспечивает полную мобилизацию имеющихся резервов для пополнения местных бюджетов, а также гарантированную возвратность наличных денежных средств;

в-десятых, требуют совершенствования механизмы материального стимулирования работников органов государственной налоговой службы с целью улучшения показателей собираемости налогов и других обязательных платежей, профилактики коррупционных проявлений, а также привлечения добросовестных и высококвалифицированных кадров на службу в налоговые органы.

Во исполнение задач Стратегии действий по приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, предусматривающих последовательное упрощение системы налогообложения, снижение налогового бремени посредством расширения налогооблагаемой базы, а также в целях внедрения современных методов налогового администрирования, повышения собираемости налогов и других обязательных платежей:

1. Считать важнейшими направлениями реформирования системы органов государственной налоговой службы Республики Узбекистан:

первое – широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и передовых автоматизированных методов анализа в процесс налогового администрирования, полный переход на бесконтактное электронное обслуживание налогоплательщиков, прежде всего субъектов предпринимательства;

второе – обеспечение своевременного и достоверного учета объектов налогообложения и налогооблагаемой базы, усиление ответственности должностных лиц уполномоченных органов и организаций за своевременное предоставление достоверной информации, связанной с вопросами налогообложения;

третье – оказание всемерного содействия налогоплательщикам в выполнении налоговых обязательств, выработку действенных механизмов профилактики налоговых правонарушений и повышения правовой культуры налогоплательщиков, внедрение современных методов осуществления налогового контроля;

четвертое – реализацию эффективных мер по обеспечению полного охвата объектов налогообложения и расширению налогооблагаемой базы посредством системного анализа динамики макроэкономических показателей и налогового потенциала регионов;

пятое – расширение налогооблагаемой базы путем оказания всестороннего содействия в восстановлении деятельности нефункционирующих предприятий, оздоровления финансового состояния низкорентабельных и убыточных предприятий, укрепления механизмов взаиморасчетов, недопущения роста налоговой задолженности;

шестое – дальнейшее расширение взаимодействия с финансовыми органами, заинтересованными министерствами и ведомствами, а также органами государственной власти на местах в вопросах налогообложения, в том числе посредством выявления дополнительных резервов увеличения доходов республиканского и местных бюджетов;

седьмое – осуществление системной работы по подбору и расстановке кадров, укомплектованию налоговых органов квалифицированными работниками, обладающими высокими морально-нравственными качествами, а также обеспечение профилактики правонарушений среди работников и создания для них достойных условий несения службы.

2. Установить, что с 1 января 2018 года:

 

  • вводится современная форма налогового контроля – налоговый мониторинг, предусматривающий расширенный информационный обмен между налоговыми органами и добросовестными налогоплательщиками с предоставлением им всестороннего содействия в решении текущих вопросов налогообложения;
  • функции по налоговому администрированию крупных налогоплательщиков осуществляются государственными налоговыми управлениями Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента;
  • добросовестным налогоплательщикам – хозяйствующим субъектам, столкнувшимся с временными финансовыми затруднениями, могут предоставляться налоговые каникулы в порядке, устанавливаемом законодательством;
  • вводится судебный порядок взыскания суммы налогов и других обязательных платежей, выявленной по результатам камерального контроля, в случае непредставления налогоплательщиком обоснований по расхождению;
  • возврат либо зачет излишне уплаченных налогов и других обязательных платежей осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты обращения налогоплательщика в уполномоченные органы;
  • органам государственной налоговой службы предоставляются полномочия по временному приостановлению на срок до 5 банковских дней операций по счетам хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг) без оформления приходных документов;
  • внедряется система автоматизированного контроля за поступлением наличной выручки посредством применения контрольно-кассовых машин, обеспечивающих передачу налоговым органам данных о расчетах в режиме онлайн, в городах Ташкент, Нукус и областных центрах с поэтапным вводом данной системы в остальных регионах Республики;
  • вводится специализированная автоматизированная система по анализу рисков совершения налоговых правонарушений для эффективного отбора объектов налоговых проверок, а также осуществлению постоянного учета и контроля налоговыми органами фактического объема производства высоколиквидной продукции;
  • органы государственной налоговой службы осуществляют системный мониторинг за соответствием отчетного и фактического количества работников хозяйствующих субъектов, по результатам уточняют налогооблагаемую базу.

3. Создать в структуре Счетной палаты Республики Узбекистан Инспекцию по контролю за полнотой поступлений в Государственный бюджет Республики Узбекистан с предельной штатной численностью 41 единица за счет сокращения штатной численности органов государственной налоговой службы, возложив на нее следующие основные задачи:

  • выявление и обеспечение мобилизации резервов увеличения доходов бюджета на основе анализа и оценки системы налогообложения, налогового и таможенного администрирования;
  • системный анализ уровня собираемости налоговых и таможенных платежей в разрезе видов налогов и регионов, выявление причинно-следственных факторов, повлиявших на его снижение в отраслевом и территориальном разрезе;
  • оценка объективности и обоснованности прогноза показателей доходов Государственного бюджета с учетом особенностей и налогового потенциала регионов;
  • строгий контроль за полнотой охвата объектов налогообложения и налогооблагаемой базы, формирование адресных направлений и программ контроля, в том числе на основе анализа и мониторинга данных информационных систем налоговых и других финансовых органов;
  • оценка достоверности баз данных государственных органов и организаций, используемых для исчисления налогов и других обязательных платежей;
  • принятие мер по повышению ответственности и всестороннему содействию финансовым и налоговым органам в качественном формировании и выполнении прогноза доходов, расширении налогооблагаемой базы, обеспечении полноты собираемости налогов и учета налогоплательщиков.

4. Утвердить Программу мероприятий по повышению эффективности деятельности органов государственной налоговой службы и налогового администрирования (далее – Программа) согласно приложению № 1.

Установить, что указанные в Программе руководители министерств и ведомств несут персональную ответственность за своевременную и эффективную реализацию предусмотренных в ней мероприятий.

5. Образовать в структуре Государственного налогового комитета Республики Узбекистан:

Главное управление профилактики правонарушений в сфере розничной торговли и оказания услуг – на базе Главного управления по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов и Специального управления по контролю за недопущением обращения наличной иностранной валюты в розничной торговле и сфере услуг, организации краткосрочных проверок;

Главное управление информационно-коммуникационных технологий – на базе Технического управления Главного информационно-аналитического управления.

6. Преобразовать в структуре Государственного налогового комитета Республики Узбекистан:

  • Главное информационно-аналитическое управление - в Главное управление анализа и прогнозирования;
  • Управление методологии налогообложения - в Управление методологии и модернизации налоговых органов;
  • Информационную службу - в Отдел по связям с общественностью и правовой информации;

Юридический отдел в Юридическое управление с образованием в его составе отдела досудебного урегулирования налоговых споров и соответствующих отделений (секторов) в государственных налоговых управлениях Республики Каракалпакстан, областей и г.Ташкента.

7. Ввести должность заместителя председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан – начальника Главного управления информационно-коммуникационных технологий, ответственного за внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность налоговых органов.

8. Установить, что образование новых и преобразование действующих структурных подразделений Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, а также введение новой должности заместителя председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, предусмотренные в пунктах 5-7 настоящего Указа, осуществляются в пределах установленной штатной численности основного персонала органов государственной налоговой службы.

9. Образовать Рабочую комиссию по дальнейшему совершенствованию налогового законодательства и налогового администрирования в составе согласно приложению № 2.

Рабочей комиссии (Ж.Кучкаров) в сроки, установленные Программой, внести в Кабинет Министров проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие:

  • кардинальное совершенствование порядка и методологии организации налогового администрирования и контроля;
  • дальнейшее снижение налогового бремени хозяйствующих субъектов и физических лиц;
  • определение критериев отнесения хозяйствующих субъектов к категории "крупных налогоплательщиков";
  • объединение налогов и других обязательных платежей, имеющих одинаковые объекты налогообложения;
  • внедрение дополнительного критерия (предельный размер оборота) для применения упрощенного порядка налогообложения, при превышении которого предприятию устанавливаются дополнительные налоговые обязательства с сохранением статуса субъекта малого предпринимательства;
  • оптимизацию ставок фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в труднодоступных и горных районах, а также реализующих сельскохозяйственную продукцию на дехканских рынках;
  • дифференцированные ставки сбора за право розничной торговли алкогольной продукцией и изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней по регионам;
  • внедрение мер поощрения добросовестных налогоплательщиков, в том числе легализующих рабочие места и фонд оплаты труда;
  • внедрение механизмов осуществления налогового контроля в сфере торговли и оказания услуг в сети Интернет;
  • совершенствование механизмов материального стимулирования работников органов государственной налоговой службы;
  • дальнейшее совершенствование деятельности Налоговой академии Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

10. Государственному налоговому комитету совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 января 2018 года:

  • обеспечить налогоплательщикам электронный доступ ко всем государственным услугам органов государственной налоговой службы, в том числе через Единый портал интерактивных государственных услуг;
  • критически пересмотреть содержание информации, предоставляемой в Единую интегрированную информационную ресурсную базу налоговых органов, в целях расширения налогооблагаемой базы и совершенствования налогового контроля;
  • обеспечить интеграцию в Единую интегрированную информационную ресурсную базу налоговых органов всех заинтересованных министерств и ведомств, в том числе органов Госкомземгеодезкадастра, статистики, юстиции, прокуратуры, судов, предприятий АО "Узбекэнерго" и АК "Узтрансгаз";
  • реализовать комплекс мероприятий по полному обеспечению субъектов предпринимательства электронной цифровой подписью.

11. Счетной палате совместно с Государственным налоговым комитетом и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в трехмесячный срок провести аудит достоверности баз данных государственных органов, используемых для исчисления налогов и других обязательных платежей.

12. Распространить с 1 января 2018 года на работников органов государственной налоговой службы действие постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 октября 2012 года № 312.

13. Освободить до 1 января 2021 года от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) оборудование, программные и материально-технические средства, не производимые в Республике Узбекистан и ввозимые для реализации Программы, по перечням, утверждаемым в установленном порядке.

14. Государственному налоговому комитету, Счетной палате Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами внести:

  • в двухнедельный срок проекты решений Президента Республики Узбекистан, предусматривающие организационные меры по дальнейшему совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы и Счетной палаты Республики Узбекистан;
  • в месячный срок предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

15. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и государственных советников Президента Республики Узбекистан Голышева В.А. и Муродова О.Б.".

УЗИНФОРМ

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