Глава МИД Узбекистана провел в Брюсселе ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. 18 июля пребывающий с визитом в Бельгии в рамках участия в 13-м заседании Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский союз" глава ведомства внешней политики Абдулазиз Камилов провел в Брюсселе ряд встреч.

В частности, были проведены встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерсом и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Комиссии ЕС Федерикой Могерини, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и были рассмотрены международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес.

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