МЧС Узбекистана провело рейд по профилактике чрезвычайных ситуаций

ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана провело День профилактики ЧС в различных городах и населенных пунктах Республики.

Мероприятие было организовано в рамках распоряжения главы ведомства территориальными управлениями по чрезвычайным ситуациям совместно с территориальными подразделениями МВД, Министерства здравоохранения, Министерства образования, фонда "Махалля", а также городскими и районными хокимиятами.

В рамках акции было проведено 162 профилактические беседы с населением, в том числе, гражданами, не занятыми в сфере производства и обслуживания, а также рабочими и служащими организаций и учреждений. Всего было охвачено свыше 7600 человек.

Темой бесед стала профилактика ЧС, минимизация их последствий, правильные действия при их возникновении.

Отдельное внимание было уделено профилактике несчастных случаев на воде. Всего в этот день было проверено 29 неохраняемых водоемов, на которых проведены разъяснительные работы с 1474 купающимися нарушителями, установлено свыше 70 знаков (плакатов), запрещающих купание в них.

Кроме того, в целях повышения знаний и практических навыков детей о чрезвычайных ситуациях и правильных действиях при их возникновении в 20 детских оздоровительных лагерях проведены профилактические мероприятия (беседы, занятия, тематические игры, акции "Научись плавать" и т.п.) в рамках которых 2379 детей обучены практическим действиям при чрезвычайных ситуациях, сообщает МЧС Узбекистана.

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