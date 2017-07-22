Глава государства ознакомился с положением дел в Ташкентской области

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. 21 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочей поездки в столичный регион посетил город Ангрен, где ознакомился с ходом строительства завода по производству шин, а также деятельностью СЭЗ "Ангрен".

Также глава государства ознакомился с деятельностью конного завода "Узбегим отлари" в Уртачирчикском районе и провел совещание актива области в хокимияте Ташкентской области в Тойтепе, которое было посвящено вопросам строительства домов на отрезке дороги Ташкент-Сырдарья, проходящей через Зангиатинский, Чиназский и Янгиюльский районы, а также развития Тойтепы как административного центра Ташкентской области.

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