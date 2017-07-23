Делегация Узбекистана вернулась из Беларуси

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 22 июля делегация руководства государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Узбекистана во главе с секретарем Совета безопасности при Президенте Виктором Махмудовым завершила визит в Беларусь, предпринятый с целью обмена опытом в деле предупреждения ЧС и обеспечения безопасности.

В рамках визита делегация провела встречи с руководителями госорганов систем обеспечения национальной безопасности РБ, ознакомилась с деятельностью учебных и научных учреждений силового блока, оборонных предприятий, а также посетила Университет гражданской защиты МЧС Беларуси и его филиала под Борисовом.

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