Посол Израиля отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с завершающей свою миссию в Ташкенте Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Узбекистане Кармелой Шамир.

В ходе встречи были подведены итоги развития узбекско-израильского диалога за годы пребывания К.Шамир в должности (с августа 2013 года) и обсуждены перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

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