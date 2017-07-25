



Коллеги поздравили главу Узбекистана с юбилеем



ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполнилось 60 лет. По этому случаю его поздравили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Республики Болгария Рамен Радев, а также председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи