



Выражены соболезнования народам Афганистана и Пакистана



ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Исламской Республики Афганистан Мухаммаду Ашрафу Гани и Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусайну с выражением соболезнований по случаю произошедших накануне в этих странах террористических актов, унесших множество человеческих жизней. В своих посланиях глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания пострадавшим скорейшего выздоровления. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи