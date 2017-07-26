Миссия МВФ завершила визит в Ташкент

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля миссия Международного валютного фонда во главе с Альбертом Егером завершила недельный визит в Узбекистан, предпринятый с целью обсуждения вопросов развития экономической ситуации в Республике и разработанных официальными органами страны планов реформ.

В рамках визита миссия была ознакомлена с текущим положением дел в банковско-финансовой сфере Узбекистана, планами по реформе экономической и налогово-бюджетной политики, валютной системы страны.

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