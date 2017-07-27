Глава Узбекистана поздравил нового коллегу

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. 26 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание вновь избранному Президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду с поздравлениями по случаю его победы на состоявшихся на минувшей неделе в стране выборах на пост главы государства.

В своем послании Ш.Мирзиёев пожелал Раме Натхе Ковинде крепкого здоровья и больших достижений в ответственной государственной деятельности, а дружественному индийскому народу – мира, процветания и благоденствия.

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