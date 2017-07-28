В Узбекистане прошли поминальные торжества в честь первого Президента

ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в областях Узбекистана, Республике Каракалпакстан и Ташкенте проводятся мероприятия в честь памяти первого Президента страны Ислама Каримова, ушедшего из жизни год назад.

Памяти первого узбекского лидера будет приурочено открытие Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова в резиденции Оксарой в Ташкенте, мавзолея на месте упокоения Ислама Каримова в Самарканде, а также памятников ему в Ташкенте, Самарканде и Карши.

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