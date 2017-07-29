Новый посол Узбекистана в КНР отправился в Пекин

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Китайской Народной Республике Бахтиёр Саидов в начале текущей недели отбыл в Пекин для вступления в должность.

В среду он представил копии своих верительных грамот во внешнеполитическое ведомство Китая, в ходе встречи состоялось обсуждение хода реализации существующих межгосударственных договоренностей и перспектив дльнейшего развития сотрудничества по всему спектру направлений.

Б.Саидов ранее занимал пост первого заместителя председателя правления – главного менеджера АО "Узбекенгилсаноат". В должности посла в КНР он сменит Данияра Курбанова.

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