Глава Узбекистана произвел ряд кадровых назначений

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 28 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел ряд перестановок в кадровом составе руководящего аппарата страны.

В частности, на недавно учрежденную должность уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства был назначен Дилмурод Касимов.

От должности председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам был освобожден Илхомбой Турамуратов, на его место был назначен его прежний первый заместитель Бобир Исламов.

Новым генеральным директором Узбекского агентства по печати и информации вместо Амануллы Юнусова стал Лазиз Тангриев.

Новым заместителем министра экономики Республики Узбекистан по вопросам демографии, развития социальной сферы и повышения уровня жизни населения был назначен Акмалхон Ортиков.

УЗИНФОРМ