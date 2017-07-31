



Делегация Узбекистана вернулась из Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана завершила визит в Кыргызстан, где 29 июля в Бишкеке завершились 9-дневные переговоры представителей сторон по вопросам делимитации совместной государственной границы. В ходе переговоров была продолжена работа по описанию отдельных участков линии узбекско-кыргызской границы, по которым совпадают позиции. В рамках пребывания в Бишкеке руководитель узбекской делегации Илхом Неъматов также провел встречу с вице-премьером Кыргызстана Женишем Разаковым. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи