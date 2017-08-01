



Депутаты национального парламента рассмотрели ряд законопроектов



ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 31 июля в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено очередное заседание, посвященное рассмотрению проектов законов, направленных на совершенствование различных сфер общественной жизни государства. В частности, состоялось обсуждение проектов законов "Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства", "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью", "О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней", "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "Об обращениях физических и юридических лиц" и других вопросов, относящихся к полномочиям национального парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи