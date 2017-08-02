Новый посол Пакистана прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял копию верительных грамот вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан Ирфана Юсуфа Шами, прибывшего в Ташкент для вступления в должность.

В ходе аудиенции министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, вопросы взаимодействия в рамках ШОС и других международных организаций.

Ирфан Юсуф Шами сменит в должности Риаза Хуссаина Бухари, который был аккредитован в Ташкенте в конце июня 2013 года.

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