Обсуждены меры по повышению экспортного потенциала Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 2 августа в Министерстве внешней торговли Узбекистана было проведено рабочее совещание в формате "круглого стола", посвященное мерам по повышению экспортного потенциала страны в рамках Стратегии действий на 2017-2021 годы по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан.

Во встрече приняли участие представители таких крупных компаний, как НХК "Узбекнефтегаз", АО "Узкимёсаноат", ГП "Навоийский ГМК", АО "Узавтосаноат", ХК "Узбекозиковкатхолдинг", АО "Узбекенгилсаноат", АО "Узбекчармпойабзали", АО "Узстройматериалы", АК "Узфармсаноат", ХК "Узпахтасаноатэкспорт", НАК "Узбекистон хаво йуллари" и другие, которые представили свои предложения по разработке концепции развития экспортной деятельности Республики, диверсификации структуры и географии экспорта, расширению и мобилизации экспортного потенциала отраслей экономики и территорий.

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