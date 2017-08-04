Глава МИД Узбекистана провел встречи с представителями структур ООН

ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото и приступающей к работе в стране резидент-координатором ООН, Постоянным представителем Программы развития ООН в Узбекистане Хеленой Фрейзер.

Встречи были посвящены актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обмену мнениями по отдельным вопросам глобального и регионального характера.

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