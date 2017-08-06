Обсужден ход реализации национальной инвестиционной программы

ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. 4 августа Президент Узбекистана провел очередное рабочее совещание по прямой видеоселекторной связи с членами правительства, главами администраций регионов и рядом ответственных руководителей, которое было организовано с целью обсуждения хода исполнения в стране инвестиционной программы на 2017 год.

В частности, была озвучена информация, что в соответствии с Инвестиционной программой на 2017 год в текущем году предусмотрено освоить 7,2 миллиарда долларов США в рамках 552 проектов и реализовать 67 крупных проектов. В частности, уже в этом году будет завершена реализация 170, в том числе 16 крупных проектов общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов.



В результате последовательного продолжения активной инвестиционной политики за минувшие 7 месяцев завершено выполнение 32 проектов, определены все необходимые меры по завершению еще 138 проектов и сдаче в эксплуатацию соответствующих объектов до конца года.

При этом затянуты сроки освоения средств по 27 проектам, по 8 проектам все еще не утвержден необходимый пакет документов.

Глава государства указал ответственным руководителям на имеющиеся недостатки и дал поручения по их устранению.

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