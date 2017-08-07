Делегация Сербии посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Сербии во главе с политическим директором Министерства иностранных дел, специальным представителем Президента Республики Сербия Зораном Вуйичем.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-сербского диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

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