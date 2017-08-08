



В МИД Узбекистана обсуждены актуальные вопросы сотрудничества с США



ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. 7 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен посетила МИД Узбекистана, где ее принял глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов. В ходе аудиенции министр и его гостья обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, график и повестку дня предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи