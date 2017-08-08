



Посол Латвии отбывает из Ташкента



ТАШКЕНТ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с завершающим свою миссию в стране Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики Эдгарсом Бондарсом. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, практических аспектов организации предстоящих совместных мероприятий. Э.Бондарс был аккредитован в качестве главы дипмиссии Латвии в Ташкенте в феврале 2014 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи