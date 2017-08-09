МИД Узбекистана посетил посол Омана

МИД Узбекистана посетил посол Омана09.08.2017 09:45
ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман Мухаммад бин Саид бин Мухаммад аль-Лавати.
Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов подготовки к предстоящему вводу в строй нового здания библиотеки Центра восточных рукописей имени Абу Райхона Беруни при Ташкентском государственном институте востоковедения, возведение которого вступило в завершающую стадию.
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