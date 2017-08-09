



МИД Узбекистана посетил посол Омана



ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман Мухаммад бин Саид бин Мухаммад аль-Лавати. Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов подготовки к предстоящему вводу в строй нового здания библиотеки Центра восточных рукописей имени Абу Райхона Беруни при Ташкентском государственном институте востоковедения, возведение которого вступило в завершающую стадию. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи