



Глава Узбекистана выразил соболезнования народу Вьетнама



ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангу с выражением соболезнований по случаю разрушительного наводнения на севере страны, унесшего множество человеческих жизней. В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи