Президент Узбекистана провел встречу с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и возможности реализации совместных инвестиционных проектов в сферах ТЭК и энергетики, водного хозяйства, транспорта и связи и других.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был создан в 2015 году для привлечения инвестиций для реализации проектов по поддержке экономики и развитию инфраструктуры государств Азии. Узбекистан является членом организации с ноября минувшего года.

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