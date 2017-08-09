Новый посол Швейцарии в Узбекистане прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации Оливье Шав, прибывший в Ташкент для вступления в должность. Его принял глава МИД Абдулазиз Камилов.

Новый посол вручил министру копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития узбекско-швейцарского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.

Оливье Шав сменит в должности Штефана Клёцли, который приступил к работе в Узбекистане в сентябре 2015 года, сменив на посту главы швейцарской дипмиссии в Ташкенте Николя Брюля.

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