Глава Узбекистана провел новые перестановки в руководящем аппарате страны

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8-9 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел новые изменения в кадровом составе руководящего аппарата страны.

В частности, от должности председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма в связи с переходом на другую работу был освобожден Анвар Шарапов, на его должность решением главы государства заступит Азиз Абдухакимов.

На должность министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан был поставлен прежний генеральный директор Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации Актам Хаитов.

Новым главой Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации назначен Абдухамид Каримов.

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