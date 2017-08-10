Выражены соболезнования народу Китая

Выражены соболезнования народу Китая10.08.2017 10:12
ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 9 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с выражением соболезнований по случаю разрушительных землетрясений в провинции Сычуань и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, унесших множество человеческих жизней.
В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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