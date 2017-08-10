



Выражены соболезнования народу Китая



ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 9 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с выражением соболезнований по случаю разрушительных землетрясений в провинции Сычуань и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, унесших множество человеческих жизней. В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи