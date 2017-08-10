Проанализированы недостатки в различных отраслях национальной экономики

ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 9 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее видеоселекторное совещание с участием членов правительства, ответственных руководителей и глав администраций регионов, которое было посвящено рассмотрению текущего положения дел в стране по итогам истекших 7 месяцев года.

В ходе встречи были проанализированы имеющиеся недочеты в различных сферах жизни страны, отмечена необходимость принятия комплекса мер по обеспечению исполнения принятых в стране законов и нормативно-правовых актов, взаимодействия между центральными органами и местными органами власти и основными исполнителями, совершенствованию сферы управления Республики и уменьшению бюрократизации, системному решению финансово-экономических проблем и снижению производственных затрат на местах.

Также была отмечена необходимость устранения имеющихся проблем с обеспечением населения чистой питьевой водой, ремонта системы тепло- и газоснабжения, капитального ремонта сетей электропередач и трансформаторных пунктов, обсуждены и другие актуальные проблемы общественной жизни.

УЗИНФОРМ