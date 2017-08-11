Обсуждены вопросы развития таэквондо в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. 10 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Всемирной федерации таэквондо Чо Чунг Воном, прибывшим с визитом в страну для участия в предстоящем 11-13 августа в Ташкенте 1-м турнире на Кубок президента Всемирной федерации таэквондо для Азиатского региона.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили вопросы развития и популяризации таэквондо в Узбекистане, возможности реализации новых совместных проектов и программ.

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