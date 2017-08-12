Выражены соболезнования народам Китая и Египта

ТАШКЕНТ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху Ас-Сиси и Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с выражением соболезнований по случаю унесших множество человеческих жизней транспортных происшествий в этих странах.

Глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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