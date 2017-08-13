



Глава государства совершил визит в Алмалык



ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. 11 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочий визит в Алмалык. В рамках поездки глава государства принял участие в открытии второго этапа Алмалыкского горно-металлургического комбината и торжественной церемонии закладки нового рудника, ознакомился с возводимыми в городе жилыми домами и другими проектами строительства и благоустройства Алмалыка, а также пообщался с жителями города. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи