



Узбекистан и Кыргызстан провели очередное заседание комиссии по границе



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. 13 августа в Намангане завершились переговоры рабочих групп совместной узбекско-кыргызской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы, стартовавшие 5 августа. В ходе встреч представители сторон провели полевое обследование и топографо-геодезические работы на отдельных участках совместной границы, а также продолжили описание линии границы на участках, по которым совпадают позиции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи