Глава Узбекистана произвел кадровые перестановки в руководстве финансово-экономического сектора

ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. 14 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел ряд перестановок в кадровом составе руководящего аппарата финансово-экономического сектора страны.

В частности, на должность заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан был назначен Ботир Захидов.

В связи с переходом на другую работу от должности заместителя министра экономики Республики Узбекистан по вопросам формирования и реализации макроэкономической политики, развития базовых отраслей и работе с международными финансовыми организациями был освобожден Шухрат Исмаилов, на его место был назначен прежний заместитель министра финансов Республики Узбекистан Мубин Мирзаев.

Новым председателем Счетной палаты Узбекистана стал Музраф Икрамов, ранее являвшийся министром юстиции Республики Узбекистан. Его заместителем в новой должности и начальником Инспекции по контролю за полнотой поступлений в Государственный бюджет Республики Узбекистан стал Жамшид Ходжаев.

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