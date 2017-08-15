Глава Узбекистана сменил руководство ведомства юстиции

ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел ряд перестановок в кадровом составе руководящего аппарата Министерства юстиции страны.

В частности, новым главой ведомства вместо Музрафа Икрамова, днем ранее переведенного на должность председателя Счетной палаты Узбекистана, был назначен Русланбек Давлетов, который до этого являлся первым заместителем Государственного советника Президента Республики Узбекистан по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.

Его заместителем вместо Анвара Усманова стал Махмуд Истамов, ранее занимавший пост заведующего сектором законадательства в судебно-правовой сфере Службы по политико-правовым вопросам аппарата Президента Республики Узбекистан.

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