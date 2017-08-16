В Узбекистане определены задачи по дальнейшему курсу страны

ТАШКЕНТ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение "О мерах по дальнейшей реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах".

Документ гласит:

"Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах (далее – Стратегия действий), утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП-4947, ознаменовала собой качественно новый подход к системе стратегического планирования перспектив государственного и общественного развития страны.

В качестве отправного механизма практической реализации приоритетных направлений стратегического развития стало утверждение Государственной программы по реализации Стратегии действий в "Год диалога с народом и интересов человека" (далее – Государственная программа).

Предварительные итоги показывают реальную консолидацию усилий государственных органов, негосударственных организаций, институтов гражданского общества, направленных на эффективную реализацию Государственной программы, в том числе с активным привлечением зарубежных специалистов и международных экспертов.

На сегодняшний день во исполнение Стратегии действий принято 15 законов и свыше 700 других нормативно-правовых актов, направленных на развитие всех сфер государственной и общественной жизни.

В частности, в сфере совершенствования системы государственного и общественного строительства с учетом современных требований и приоритетов пересмотрены структуры, задачи и функции 16 министерств, ведомств и иных организаций, преобразовано 20 органов государственного и хозяйственного управления, иных организаций.

Коренным образом пересмотрена судебно-правовая система. Созданы единый высший орган судебной власти – Верховный суд Республики Узбекистан, а также административные суды, которым подведомственно рассмотрение административных споров, вытекающих из публично-правовых отношений, а также дел об административных правонарушениях.

Реформирована система органов внутренних дел, основная деятельность которых направлена на обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан – "Служение интересам народа».

В области развития и либерализации экономики проведены реформы налоговой системы, в том числе предусматривающие предоставление добросовестным налогоплательщикам – хозяйствующим субъектам налоговых каникул.

В рамках региональных программ социально-экономического развития реализовано 13 339 проектов, освоены кредиты на 2,1 триллиона сумов, созданы 10 свободных экономических зон, 5 малых промышленных зон, строится завод по производству легких коммерческих автомобилей под брендами "Peugeot" и "Citroёn".

В социальной сфере только за первое полугодие текущего года построено и отремонтировано более 2,7 тысячи км автомобильных дорог, созданы 84 300 рабочих мест.

Реализуется Программа по строительству и реконструкции энергоэффективных доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы, в рамках которой намечено строительство 1 136 многоэтажных домов, состоящих из 50 286 квартир, а также 75 тысяч жилых домов в сельской местности на основе типовых проектов.

В области обеспечения межнационального согласия, осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Утверждены 22 "дорожные карты" в торгово-экономических, инвестиционных, технологических и финансово-технических сферах с Европейским Союзом и 21 зарубежной страной.

Центром "Стратегия развития" совместно с другими заинтересованными ведомствами организовано широкое информирование населения, институтов гражданского общества и международной общественности о ходе реализации Стратегии действий. Организовано около 6 тысяч встреч на местах, телепередач и выступлений в средствах массовой информации.

Вместе с тем для качественного и заблаговременного планирования дальнейших реформ необходимо проведение глубокого изучения и тщательного анализа достигнутых результатов по итогам 2017 года.

В целях широкого информирования о результатах реализации Стратегии действий, а также организации мер по подведению итогов развития страны в 2017 году и планированию дальнейших реформ в 2018 году:

1. Принять к сведению, что Национальной комиссией по реализации Стратегии действий подведены предварительные итоги Стратегии действий, реализуемой при активном участии представителей органов государственной власти всех уровней, негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации, органов самоуправления граждан, творческих и научно-исследовательских учреждений, старшего поколения, женщин и молодежи.

2. Комиссиям по реализации приоритетных направлений развития Республики Узбекистан, предусмотренных Стратегией действий, совместно с Центром "Стратегия развития" обеспечить:

в течение августа-сентября 2017 года проведение системного анализа итогов реализации Стратегии действий путем сбора статистических и иных сведений, изучения принятых нормативно-правовых актов и результатов деятельности государственных органов всех уровней, а также проведения встреч, "круглых столов", опросов, экспертных и общественных обсуждений с широким привлечением представителей институтов гражданского общества, средств массовой информации, научных кругов и зарубежных специалистов;

года проведение системного анализа итогов реализации Стратегии действий путем сбора статистических и иных сведений, изучения принятых нормативно-правовых актов и результатов деятельности государственных органов всех уровней, а также проведения встреч, "круглых столов", опросов, экспертных и общественных обсуждений с широким привлечением представителей институтов гражданского общества, средств массовой информации, научных кругов и зарубежных специалистов; в срок до 1 декабря 2017 года с учетом итогов развития страны издание и распространение информационно-аналитического обзора "Исполнение Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год диалога с народом и интересов человека";

с учетом итогов развития страны издание и распространение информационно-аналитического обзора "Исполнение Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год диалога с народом и интересов человека"; подготовку, сбор и обобщение актуальных предложений, предлагаемых для включения в разрабатываемый проект Государственной программы по реализации Стратегии действий в 2018 году, которые в срок до 10 ноября 2017 года внести на рассмотрение Национальной комиссии по реализации Стратегии действий.

3. Установить, что предложения, включаемые в разрабатываемый проект Государственной программы по реализации Стратегии действий в 2018 году, рассматриваются только после их предварительного обсуждения с широкой общественностью.

4. Кабинету Министров совместно с комиссиями по реализации приоритетных направлений развития Республики Узбекистан, предусмотренных Стратегией действий, обеспечить координацию деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, негосударственных некоммерческих организаций по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом вторым настоящего распоряжения.

5. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан принять меры, предусматривающие:

распространение информационно-аналитического обзора "Исполнение Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год диалога с народом и интересов человека" среди зарубежной и международной общественности, а также дальнейшего сбора их мнений для информирования Национальной комиссии по реализации Стратегии действий;

оказание комиссиям по реализации приоритетных направлений развития Республики Узбекистан, предусмотренных Стратегией действий, содействия в организации изучения соответствующего опыта передовых зарубежных стран в ходе подготовки предложений, включаемых в проект Государственной программы по реализации Стратегии действий в 2018 году, при необходимости с привлечением представителей международных, иностранных правительственных и неправительственных организаций.

6. Министерству финансов Республики Узбекистан по обоснованным предложениям комиссий по реализации приоритетных направлений развития Республики Узбекистан, предусмотренных Стратегией действий, выделить за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан средства для финансирования мероприятий, связанных с исполнением настоящего распоряжения.

7. Установить, что руководители служб аппарата Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров, министерств и ведомств, а также члены комиссий по реализации приоритетных направлений развития Республики Узбекистан, предусмотренных Стратегией действий, несут персональную ответственность за своевременное, полное и качественное выполнение задач, предусмотренных настоящим распоряжением.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителей комиссий по реализации приоритетных направлений развития Республики Узбекистан, предусмотренных Стратегией действий".

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