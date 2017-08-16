Делегация МИД Узбекистана провела ряд встреч в Астане

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Саидикрамом Ниязходжаевым пребывает с рабочим визитом в Казахстане.

15-16 августа делегация провела встречи с министром иностранных дел Республики Казахстан Кайратом Абдрахмановым, заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Галымжаном Койшыбаевым, ответственным секретарем МИД Анарбеком Карашевым, в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию, Комитете по делам миграции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, акимате Астаны, а также посетила действующую в столице Казахстана международную специализированную выставку EXPO-2017 и ознакомилась с экспозицией Узбекистана.

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