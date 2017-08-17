



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-казахского сотрудничества в военно-технической сфере



ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с официальным визитом в Ташкент министром обороны Республики Казахстан Сакеном Жасузаковым. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества, прежде всего, в военной и военно-технической сферах, сферах обороны и обеспечения госбезопасности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи