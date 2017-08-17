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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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В Узбекистане разработаны новые меры по развитию туризма
17.08.2017 14:00

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. 16 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы".

Документ гласит:

"В целях обеспечения режима максимального благоприятствования, с созданием комфортной экономической, административной и правовой среды для ускоренного развития отечественной индустрии туризма, в том числе приоритетного задействования частного сектора, дальнейшего повышения его конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг, расширения экономического потенциала регионов и их доходной базы, организации новых рабочих мест, а также активного и комплексного продвижения национального туристского продукта на мировых рынках на краткосрочную перспективу:

1. Утвердить Программу первоочередных мер по развитию туризма на 2018-2019 годы (далее – Программа первоочередных мер) согласно приложению № 1.

Определить источниками финансирования реализации мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением и включенных в Программу первоочередных мер, собственные средства субъектов предпринимательства – инициаторов проектов, министерств и ведомств – исполнителей, привлекаемые кредиты коммерческих банков, иностранные инвестиции, займы и гранты международных финансовых институтов и стран-доноров, благотворительные пожертвования, а также другие источники, не запрещенные законодательством.

2. Образовать Координационный совет по развитию туризма (далее – Координационный совет) в составе согласно приложению № 2, определив его основными задачами:

  • осуществление системного контроля за ходом реализации Программы первоочередных мер, с регулярным заслушиванием отчетов руководителей Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма (Абдухакимов), министерств, ведомств, а также координацию их деятельности в целях обеспечения безусловного выполнения всех намеченных мероприятий в установленные сроки, оперативное рассмотрение и решение вопросов, препятствующих развитию сферы туризма в Республике;
  • организацию изучения выполнения утверждаемых территориальных программ по развитию туризма, эффективности использования существующего потенциала регионов и работы, направленной на снятие имеющихся бюрократических препон и препятствий на местах, с заслушиванием отчетов руководителей Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента;
  • ежегодное рассмотрение предложений и заявок Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента, а также других инициаторов, подаваемых для получения государственной поддержки, по реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма и развитию сопутствующей инфраструктуры, предусматривающих строительство тематических парков развлечений, объектов культуры (национальных музеев, галерей), создание туристско-рекреационных зон и кластеров, возведение отдельных объектов туристского показа и других имиджевых проектов, осуществляемых за счет привлечения средств иностранных и отечественных инвесторов, кредитов коммерческих банков, внебюджетных средств органов исполнительной власти на местах.

3. Координационному совету (Арипов) в месячный срок утвердить:

  • регламент работы Координационного совета и составы экспертных групп при Координационном совете, обеспечивающих рассмотрение проблемных вопросов в сфере туризма по различным направлениям и подготовку предложений по их устранению;
  • "дорожные карты" по поэтапной реализации мероприятий, предусмотренных Программой первоочередных мер.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента:

  • в двухнедельный срок создать территориальные советы по развитию туризма во главе с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и г. Ташкента;
  • совместно с министерствами и ведомствами – ответственными исполнителями обеспечить своевременную, качественную и в полном объеме реализацию предусмотренных мер, на ежеквартальной основе представлять информацию о ходе выполнения Программы первоочередных мер в Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма.

5. Одобрить предложения Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма (Абдухакимов) об организации проработки и подготовки к подписанию в 2018-2019 годах международных договоров по расширению сотрудничества в области туризма с зарубежными странами согласно приложению № 3.

Министерству иностранных дел Республики Узбекистан (Камилов) оказать практическое содействие Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма (Абдухакимов) в подготовке и организации подписания международных договоров по расширению сотрудничества в области туризма с зарубежными партнерами.

6. Образовать Рабочую группу по подготовке предложений по поэтапному упрощению визовых и регистрационных процедур для иностранных туристов, в том числе совершающих паломнические туры (далее – Рабочая группа), в составе согласно приложению № 4.

Рабочей группе:

  • в месячный срок на основе глубокого изучения внести предложения по перечню стран, для граждан которых предлагается упрощение с 1 января 2018 года визового режима, а также стран, для граждан которых будут предлагаться специальные программы паломнического (зиёрат) туризма;
  • на регулярной основе вносить предложения по упрощению визового режима для граждан иностранных государств исходя из динамики развития с ними двусторонних отношений, конъюнктуры мирового рынка туризма и складывающейся обстановки в сфере международной и региональной безопасности.

7. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма (Абдухакимов) совместно с НАК "Ўзбекистон ҳаво йўллари" (Тян) активизировать деятельность по привлечению туристов из Малайзии, Индонезии и других стран по направлению паломнического (зиёрат) туризма к святым местам в Республике Узбекистан с проведением необходимых рекламных кампаний и решением логистических вопросов, включая организацию чартерных рейсов.

8. Согласиться с предложением Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма (Абдухакимов), Министерства экономики Республики Узбекистан (Саидова) и ряда коммерческих банков о поэтапном создании по аналогии с туристскими зонами в городах Бухара и Самарканд туристских зон в городах Ургенч, Ташкент и Ферганской области, а также горных кластеров в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Кабинету Министров Республики Узбекистан в трехмесячный срок принять правительственное решение, предусматривающее организационно-технические вопросы создания в 2018-2022 годах туристских зон и горных кластеров, с определением ответственных коммерческих банков, обеспечивающих софинансирование и кредитование проектов, и установить жесткий контроль за своевременным привлечением иностранных инвесторов, выделением органами государственной власти на местах земельных участков, началом и качественным завершением строительства.

9. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма (Абдухакимов) совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям (Ахмедходжаев) принять меры по привлечению иностранных инвестиций в создаваемые туристские зоны и горные туристские кластеры, а также ведущих гостиничных брендов в республику для строительства новых гостиниц либо передачи им в управление отечественных гостиничных хозяйств.

10. Рекомендовать коммерческим банкам Республики Узбекистан:

  • внедрить в практику выделение субъектам предпринимательства долгосрочных кредитов (до 15 лет) на строительство новых и модернизацию существующих гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры, предусмотрев гибкие условия погашения кредита и процентов, с учетом капиталоемкости и сезонной загруженности гостиниц;
  • принять необходимые меры по кардинальному увеличению количества установленных в аэропортах, железнодорожных вокзалах, гостиницах и других туристских объектах банкоматов и терминалов, работающих с международными платежными системами, а также созданию дополнительных удобств для субъектов предпринимательства при приеме платежей в иностранной валюте, включая внедрение электронных бесконтактных платежей;
  • обеспечить максимально приемлемые размеры сборов (комиссий) за услуги, предоставляемые субъектам предпринимательства по переводу средств в иностранной валюте, за аренду терминалов, инкассацию наличных средств в свободно конвертируемой валюте и другие услуги, связанные с операциями в иностранной валюте.

11. Освободить сроком до 1 января 2022 года:

  • гостиницы – от уплаты единого социального платежа фонда оплаты труда квалифицированных иностранных специалистов, привлеченных в качестве управленческого персонала;
  • доходы квалифицированных иностранных специалистов, приглашаемых в качестве управленческого персонала гостиниц, – от налога на доходы физических лиц.

12. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдухакимова А.А.".

УЗИНФОРМ

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