В Бишкеке прошла встреча глав МИД Узбекистана и Кыргызстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. 16 августа в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Кыргызстан в Бишкеке была проведена встреча глав ведомств внешней политики двух стран Абдулазиза Камилова и и Эрлана Абдылдаева.

В ходе встречи министры обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям (политики, торговли и экономики, транспорта, сельского и водного хозяйства, энергетики, культуры, здравоохранения, образования и науки, туризма), ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

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