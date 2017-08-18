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В Узбекистане создан госфонд по поддержке бизнеса
18.08.2017 12:11

ТАШКЕНТ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. 17 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О создании Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности".

Документ гласит:

"В целях дальнейшего укрепления правовых механизмов защиты и гарантий деятельности частного предпринимательства, внедрения новых инструментов их государственной поддержки, расширения доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, стимулирования на этой основе создания новых рабочих мест и дальнейшего совершенствования деятельности финансово-банковской системы Республики:

1.Создать Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Фонд) в форме государственного учреждения, определив его основной задачей предоставление субъектам малого предпринимательства финансовой поддержки в виде:

а) выделяемых ресурсов коммерческим банкам, в том числе за счет привлеченных иностранных кредитных линий, для последующего кредитования субъектов малого предпринимательства на цели, указанные в настоящем постановлении;

б) поручительства субъектам малого предпринимательства по кредитам коммерческих банков в размере до 50 процентов включительно от суммы кредита, но не более 500 тысяч долларов США или в их эквиваленте;

в) компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков, сумма которых не превышает 1 миллиона долларов США в эквиваленте:

  • в национальной валюте, с процентной ставкой, не превышающей ставки рефинансирования, – в размере до 40 процентов от ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан;
  • в иностранной валюте – в размере до 40 процентов от установленной коммерческими банками процентной ставки, но не более чем на 3 процентных пункта.

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства и предоставление коммерческим банкам ресурсов осуществляется Фондом как в национальной, так и в иностранной валюте через коммерческие банки, на основе генеральных соглашений.

2. Определить источниками ресурсной базы Фонда:

  • первоначальный взнос в Фонд в виде денежных средств Гарантийного фонда малых промышленных зон в городе Ташкенте и Гарантийного фонда развития малого предпринимательства в размере 50 миллионов долларов и 100 миллиардов сумов соответственно, формируемый за счет взносов организаций, указанных в приложении №1 к настоящему постановлению, с последующим упразднением указанных фондов;
  • средства Государственного бюджета Республики Узбекистан, в пределах утвержденных ежегодных ассигнований на эти цели, а в 2017 году на формирование ресурсной базы Фонда – 100 миллиардов сумов;
  • часть ежегодной чистой прибыли Центрального банка Республики Узбекистан, направляемой в Государственный бюджет Республики Узбекистан;
  • кредиты (займы) и гранты международных финансовых институтов, иностранных правительственных организаций и других доноров, привлекаемых для реализации возложенных на Фонд задач;
  • доходы Фонда, в том числе от размещения депозитов, предоставления поручительств, а также другие источники, не противоречащие законодательству.

Министерству финансов Республики Узбекистан предусматривать начиная с 2018 года ежегодное выделение средств из Государственного бюджета Республики Узбекистан на пополнение ресурсной базы Фонда.

3. Установить, что Фонд предоставляет поручительство и компенсации по кредитам коммерческих банков, а также ресурсы коммерческим банкам для финансирования реализации проектов:

  • в сельском хозяйстве, в первую очередь направленных на создание современных энергоэффективных теплиц, развитие животноводства, птицеводства, рыбоводства, кролиководства, пчеловодства, виноградарства и садоводства, в том числе интенсивных садов;
  • в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, создания инфраструктуры по хранению плодоовощной продукции и логистических центров, связанных с ее транспортировкой;
  • по обустройству и ремонту мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, осуществляемых товариществами частных собственников жилья и управляющими компаниями;
  • в других направлениях предпринимательской деятельности, определяемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

4. Утвердить:

  • состав Совета по управлению Государственным фондом поддержки развития предпринимательской деятельности (далее – Совет по управлению Фондом) согласно приложению №2;
  • структуру Исполнительной дирекции Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности согласно приложению №3.

Предоставить Совету по управлению Фондом право, при необходимости, вносить изменения в структуру исполнительной дирекции Фонда в пределах общей численности управленческого персонала.

5. Приравнять исполнительного директора Фонда по статусу, условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания к заместителю министра.

6. Освободить Фонд от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, с целевым направлением высвобождаемых средств на укрепление его ресурсной и материально-технической базы.

7. Совету по управлению Фондом в срок до 1 июля 2018 года внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по дальнейшему расширению отраслей и направлений предпринимательской деятельности, а также по реализации проектов, которые поддерживаются за счет средств Фонда.

8. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации обеспечить на системной основе регулярное и всестороннее освещение среди населения и субъектов частного предпринимательства целей и задач настоящего постановления с широким привлечением печатных и электронных средств массовой информации, включая во всемирной информационной сети Интернет.

9. Министерству финансов, Министерству экономики, Центральному банку, Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Кучкарова Д.А., председателя Центрального банка Республики Узбекистан Нурмуратова М.Б., председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Икрамова А.И.".

УЗИНФОРМ

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