Узбекская делегация вернулась из Беларуси

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. 18 августа в Минске завершили работу двухдневные политические консультации по линии внешнеполитических ведомств Узбекистана и Беларуси, для участия в которых в белорусскую столицу прибыла делегация МИД Узбекистана.

В ходе проведенных переговоров стороны провели инвентаризацию договорно-правовой базы сотрудничества, обменялись мнениями по находящимся на рассмотрении проектам двусторонних документов, а также согласовали единый перечень международных договоров, подписанных между двумя странами.

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