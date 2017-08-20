Глава Узбекистана выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в Индии

ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду с выражением соболезнований по случаю разрушительных наводнений и железнодорожной катастрофы в штате Уттар-Прадеш, унесших множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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