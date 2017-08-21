Курсы валют в Узбекистане на/c 21 августа

Курсы валют в Узбекистане на/c 21 августа21.08.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 21 августа 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|3,311.97
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|3,068.91
|(124)
|1 канадский доллаp
|3,319.82
|(752)
|1 шведская крона
|515.16
|(156)
|1 юань ренминби
|626.77
|(756)
|1 швейцарский франк
|4,329.06
|(208)
|1 датская кpона
|660.40
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|1,138.66
|(352)
|1 исландская кpона
|39.53
|(818)
|1 египетский фунт
|236.02
|(392)
|10 японских иен
|382.78
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|5,381.37
|(410)
|10 южнокорейских вон
|36.74
|(840)
|1 доллаp США
|4,182.30
|(414)
|1 кувейтский динар
|13,873.96
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1,189.84
|(422)
|100 ливанских фунтов
|278.08
|(960)
|1 СДР
|5,892.99
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|975.81
|(978)
|1 евро
|4,927.15
|(578)
|1 норвежская крона
|527.59
|(980)
|1 гривна
|164.07
|(643)
|1 российский рубль
|70.46
|(985)
|1 польский злотый
|1,148.76
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
УЗИНФОРМ