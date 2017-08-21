Курсы валют в Узбекистане на/c 21 августа

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 21 августа 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 3,311.97 (702) 1 сингапурский доллар 3,068.91 (124) 1 канадский доллаp 3,319.82 (752) 1 шведская крона 515.16 (156) 1 юань ренминби 626.77 (756) 1 швейцарский франк 4,329.06 (208) 1 датская кpона 660.40 (784) 1 диpхам ОАЭ 1,138.66 (352) 1 исландская кpона 39.53 (818) 1 египетский фунт 236.02 (392) 10 японских иен 382.78 (826) 1 фунт стеpлингов 5,381.37 (410) 10 южнокорейских вон 36.74 (840) 1 доллаp США 4,182.30 (414) 1 кувейтский динар 13,873.96 (949) 1 новая турецкая лира 1,189.84 (422) 100 ливанских фунтов 278.08 (960) 1 СДР 5,892.99 (458) 1 малайзийский ринггит 975.81 (978) 1 евро 4,927.15 (578) 1 норвежская крона 527.59 (980) 1 гривна 164.07 (643) 1 российский рубль 70.46 (985) 1 польский злотый 1,148.76

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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