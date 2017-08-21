Делегация МИД Узбекистана отправилась в Дели

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась с трехдневным официальным визитом в Индию.

Визит предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-индийского диалога по всему спектру направлений.

Программой визита запланированы встречи узбекской делегации с главой МИД Индии и другими официальными лицами, участие в совместном бизнес-форуме и других совместных мероприятиях.

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