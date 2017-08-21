В Узбекистане разработали комплекс мер по стимулированию внешней торговли

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление №ПП-3213П "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан".

Документ разработан в целях дальнейшего формирования благоприятных условий для устойчивого развития отечественного производства высококачественной готовой продукцией, стимулирования ее экспорта, удовлетворения потребительского спроса населения Республики, недопущения необоснованного увеличения цен на внутреннем потребительском рынке, а также обеспечения производителей Республики необходимым сырьем и материалами, не производимыми в Республике или производимыми в недостаточных объемах.

Постановлением с 1 сентября 2017 года вводится нулевая ставка таможенной пошлины на сливочное, соевое и подсолнечное масла, семенной материал (картофеля, пшеницы, меслин, ржи, ячменя, овса, кукурузы, зернового сорго, гречихи, проса, соевых бобов, льна, подсолнечника и др.), ржаную муку, крупу и муку грубого помола из твердой пшеницы, тростниковый сахар, какао-бобы, сырье, используемое в фармацевтике, некоторые продукты для кормления животных.

Также с 1 сентября текущего года не подлежат акцизному налогообложению следующие товары, завозимые на территорию Республики Узбекистан: мясо и пищевые мясные субпродукты, жир домашней птицы, свиной жир, пшеничная мука и прочие продукты, используемые для кормления животных.

Вместе с тем, данным постановлением, также с 1 сентября 2017 года снижаются действующие ставки таможенных платежей на отдельные виды товаров, в том числе:

- таможенной пошлины на мясо крупного рогатого скота, свинину, свиной жир, жир домашней птицы и прочие пищевые мясные субпродукты, кофе, пшеничную муку, тростниковый сахар;

- акцизного налога на подсолнечное масло, тростниковый сахар и кофе.

Снижение таможенных платежей на сырье и материалы для производства продовольственных потребительских товаров будет весомым стимулом для отечественных производителей, способствуя снижению себестоимости производимой продукции, повышению ее конкурентоспособности, а также ограничит предпосылки для роста цен на внутреннем потребительском рынке.

Кроме того, увеличение объемов производства обеспечит создание дополнительных рабочих мест, повышение уровня благосостояния населения.

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