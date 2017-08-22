



Обсуждены актуальные вопросы узбекско-российского диалога



ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. 21 августа МИД Узбекистана посетила делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во главе с заместителем председателя Ильясом Умахановым, прибывшая с рабочим визитом в Ташкент. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и хода подготовки к предстоящему заседанию узбекско-российской Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи