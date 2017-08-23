Улугбек Розукулов смещен с поста заместителя главы правительства Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов, в соответствии с которыми произвел ряд перестановок в кадровом составе Кабинета Министров страны.

В частности, в связи с переходом на другую работу Улугбек Розукулов был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узавтосаноат" — руководителя комплекса по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.

На его место был назначен Нодир Отажонов.

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