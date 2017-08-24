



Глава Узбекистана провел встречу с представителем правительства РФ



ТАШКЕНТ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. 23 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Игорем Шуваловым. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также вопросы ускорения реализации инвестиционных проектов и подготовки новых перспективных программ в высокотехнологичных отраслях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи